Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,556 liradan satıldı.
13.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:00
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,556 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,450
|1,556
|Koyun
|Kg
|12,500
|15,000
|Kuzu
|Kg
|22,500
|22,500
|Süt kuzusu
|Kg
|21,950
|22,650
|Toklu
|Kg
|15,650
|16,650
Kaynak: AA