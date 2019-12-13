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Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,556 liradan satıldı.

13.12.2019 18:00 | Son Güncelleme: 13.12.2019 18:00
Edirne Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,556 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL)

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,450 1,556
Koyun Kg 12,500 15,000
Kuzu Kg 22,500 22,500
Süt kuzusu Kg 21,950 22,650
Toklu Kg 15,650 16,650

Kaynak: AA
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