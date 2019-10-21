Edirne Ticaret Borsası

21.10.2019 17:26

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,516 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,398 1,516 Ayçiçeği Kg 2,050 2,733 Süpürge teli Kg 7,500 8,300 Süt kuzusu Kg 22,950 23,150 Kuzu Kg 20,500 23,700 Koyun Kg 11,650 15,350 Düve Kg 11,300 17,120 İnek Kg 10,340 13,650 Dana Kg 13,800 20,290 Toklu Kg 15,500 18,700

Kaynak: AA