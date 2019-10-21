Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,516 liradan satıldı.
21.10.2019 17:26
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,516 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,398
|1,516
|Ayçiçeği
|Kg
|2,050
|2,733
|Süpürge teli
|Kg
|7,500
|8,300
|Süt kuzusu
|Kg
|22,950
|23,150
|Kuzu
|Kg
|20,500
|23,700
|Koyun
|Kg
|11,650
|15,350
|Düve
|Kg
|11,300
|17,120
|İnek
|Kg
|10,340
|13,650
|Dana
|Kg
|13,800
|20,290
|Toklu
|Kg
|15,500
|18,700
Kaynak: AA