Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,503 liradan satıldı.
07.10.2019 16:20
Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,503 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday
|Kg
|1,324
|1,503
|Ayçiçeği
|Kg
|2,151
|2,671
|Süpürge teli
|Kg
|6,800
|9,010
|Süt kuzusu
|Kg
|20,000
|22,550
|Kuzu
|Kg
|18,100
|22,200
|Koyun
|Kg
|10,000
|14,900
|Düve
|Kg
|12,140
|17,000
|İnek
|Kg
|7,940
|13,480
|Dana
|Kg
|12,400
|19,910
|Toklu
|Kg
|15,000
|15,750
Kaynak: AA