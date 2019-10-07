Edirne Ticaret Borsası

07.10.2019 16:20

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,503 liradan satıldı.



Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,324 1,503 Ayçiçeği Kg 2,151 2,671 Süpürge teli Kg 6,800 9,010 Süt kuzusu Kg 20,000 22,550 Kuzu Kg 18,100 22,200 Koyun Kg 10,000 14,900 Düve Kg 12,140 17,000 İnek Kg 7,940 13,480 Dana Kg 12,400 19,910 Toklu Kg 15,000 15,750

Kaynak: AA