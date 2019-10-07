Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,503 liradan satıldı.

07.10.2019 16:20
Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında, Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,503 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün MiktarEn düşük (TL)En yüksek (TL)
Buğday Kg 1,324 1,503
Ayçiçeği Kg 2,151 2,671
Süpürge teli Kg 6,800 9,010
Süt kuzusu Kg 20,000 22,550
Kuzu Kg 18,100 22,200
Koyun Kg 10,000 14,900
Düve Kg 12,140 17,000
İnek Kg 7,940 13,480
Dana Kg 12,400 19,910
Toklu Kg 15,000 15,750

Kaynak: AA
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