Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,423 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 180 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,109 en yüksek 1,423 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:



Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,109 1,423 Arpa 1,142 1,142 Kanola 1,800 2,193 Süpürge teli 8,090 8,110

Kaynak: AA