Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 183 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,090 en yüksek 1,472 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:



Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,090 1,472 Kanola 2,040 2,151 Tiritikale 1,055 1,055

Kaynak: AA