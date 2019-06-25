Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 183 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,090 en yüksek 1,472 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|1,090
|1,472
|Kanola
|2,040
|2,151
|Tiritikale
|1,055
|1,055
Kaynak: AA
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