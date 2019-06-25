Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,472 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 183 işlemde, buğdayın kilogramı en düşük 1,090 en yüksek 1,472 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşükEn yüksek
Buğday1,090 1,472
Kanola2,0402,151
Tiritikale1,0551,055

Kaynak: AA
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