Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 107 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,184, en yüksek 1,509 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:



Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,184 1,509 Arpa 0,850 1,133 Kanola 2,070 2.211

Kaynak: AA