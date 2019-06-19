Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 107 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,184, en yüksek 1,509 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|1,184
|1,509
|Arpa
|0,850
|1,133
|Kanola
|2,070
|2.211
Kaynak: AA
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