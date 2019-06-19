Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,509 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 107 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,184, en yüksek 1,509 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek
Buğday1,1841,509
Arpa0,8501,133
Kanola2,070 2.211

Kaynak: AA
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