Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,383 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,383 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 29 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,153, en yüksek 1,383 liradan alıcı buldu.
Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|1,153
|1,383
|Arpa
|1.106
|1.132
|Kanola
|2.128
|2.128
|Kuzu
|19.40
|19,40
|Süt Kuzusu
|20,55
|21,70
|Koyun
|13,35
|13,35
|İnek
|9,360
|15,84
|Dana
|12,94
|21,38
|Düve
|13,27
|17,30
Kaynak: AA