Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,383 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 29 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 1,153, en yüksek 1,383 liradan alıcı buldu.

Borsada işlem gören diğer ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:



Ürün En düşük En yüksek Buğday 1,153 1,383 Arpa 1.106 1.132 Kanola 2.128 2.128 Kuzu 19.40 19,40 Süt Kuzusu 20,55 21,70 Koyun 13,35 13,35 İnek 9,360 15,84 Dana 12,94 21,38 Düve 13,27 17,30



Kaynak: AA