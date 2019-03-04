Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,402 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 36 işlemde 238,5 ton buğdayın kilogramı en düşük 1,024 liradan, en yüksek 1,402 liradan işlem gördü.
Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|1,024
|1,402
|Ayçiçeği
|2,148
|2,372
|Dana
|13,420
|18,880
|İnek
|7,190
|14,020
|Düve
|12,250
|15,110
|Koyun
|12,300
|13,350
|Kuzu
|16,800
|21,850
|Süt kuzusu
|19,950
|22,500
|Toklu
|13,200
|15,050
Kaynak: AA