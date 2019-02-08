Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,414 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsasında Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,414 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 23 işlemde 144 buçuk ton Anadolu kırmızı sert buğdayının kilogramı en yüksek 1,220 en düşük 1,414 liradan el değiştirdi.


Borsada diğer ürünlerde gerçekleşen işlemler ise şöyle:

ÜrünEn düşük En yüksek
Ayçiçeği2,203 2,450
Dana 13,56018,510
İnek 6,960 13,900
Düve 10,53014,690
Koyun 12,20012,200
Süt kuzusu 21,00 21,320

Kaynak: AA
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