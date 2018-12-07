Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,30 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,30 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 9 işlemde satılan 42,5 ton ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,30 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek
Ayçiçeği 2,041 2,30
Buğday 1,051 1,303
Süpürge teli 5,50 5,50
Dana 12,10 12,10
Koyun 12,00 12,00
Kuzu 17,00 20,25
Süt kuzusu 21,00 21,90

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