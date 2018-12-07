Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,30 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,30 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 9 işlemde satılan 42,5 ton ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,30 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Ayçiçeği
|2,041
|2,30
|Buğday
|1,051
|1,303
|Süpürge teli
|5,50
|5,50
|Dana
|12,10
|12,10
|Koyun
|12,00
|12,00
|Kuzu
|17,00
|20,25
|Süt kuzusu
|21,00
|21,90