Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,553 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,553 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı en düşük 1,811, en yüksek 2,553 liradan alıcı buldu.


Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek
Ayçiçeği 1,811 2,553
Buğday 1,072 1,306
Kuzu 17,250 19,650
Koyun 13,000 15,000
İnek 6,310 11,500
Dana 11,500 17,970

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