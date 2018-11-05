Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,553 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda ayçiçeğinin kilogramı en yüksek 2,553 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde ayçiçeğinin kilogramı en düşük 1,811, en yüksek 2,553 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Ayçiçeği
|1,811
|2,553
|Buğday
|1,072
|1,306
|Kuzu
|17,250
|19,650
|Koyun
|13,000
|15,000
|İnek
|6,310
|11,500
|Dana
|11,500
|17,970