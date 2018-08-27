Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,268 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,268 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 38 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,977, en yüksek 1,268 liradan alıcı buldu.


Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşükEn yüksek
Buğday0,977 1,268
Ayçiçeği2,251 2,759
Kuzu18,400 22,100
Koyun4,800 14,952
Düve8,70017,510

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