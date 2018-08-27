Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,268 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,268 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 38 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,977, en yüksek 1,268 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|0,977
|1,268
|Ayçiçeği
|2,251
|2,759
|Kuzu
|18,400
|22,100
|Koyun
|4,800
|14,952
|Düve
|8,700
|17,510