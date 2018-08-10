Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.

Salon satışlarında gerçekleşen 65 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,907, en yüksek 1,361 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek
Buğday 0,907 1,361
Ayçiçek 3,000 3,000
Koyun 13,900 13,900
Kuzu 17,000 19,000
Toklu 15,800 15,800

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