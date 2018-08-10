Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,361 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 65 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,907, en yüksek 1,361 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|0,907
|1,361
|Ayçiçek
|3,000
|3,000
|Koyun
|13,900
|13,900
|Kuzu
|17,000
|19,000
|Toklu
|15,800
|15,800
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