Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,023 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,023 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 66 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,852, en yüksek 1,023 liradan alıcı buldu.

Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En düşük En yüksek
Buğday 0,852 1,023
Ayçiçeği 1,868 1,945
Tiritikale 0,831 0,831
Dana 10,06 18,69
Koyun 9,10 13,29
İnek 9,34 13,56
Düve 13,38 14,98
Kuzu 18,17 20,90
Süt kuzusu 19,80 22,40
Toklu 14,00 19,13

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