Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,023 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,023 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen 66 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,852, en yüksek 1,023 liradan alıcı buldu.
Borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|0,852
|1,023
|Ayçiçeği
|1,868
|1,945
|Tiritikale
|0,831
|0,831
|Dana
|10,06
|18,69
|Koyun
|9,10
|13,29
|İnek
|9,34
|13,56
|Düve
|13,38
|14,98
|Kuzu
|18,17
|20,90
|Süt kuzusu
|19,80
|22,40
|Toklu
|14,00
|19,13