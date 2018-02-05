Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,013 liradan satıldı.



Salon satışlarında gerçekleşen 20 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,944, en yüksek 1,013 liradan alıcı buldu.



Borsada, "Flamura-85", "Dropia", "Gelibolu", "Pehlivan" ve "Rumeli" çeşidi ekmeklik buğdayın satıldığı borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti: