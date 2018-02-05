Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,013 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,013 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen 20 işlemde buğdayın kilogramı en düşük 0,944, en yüksek 1,013 liradan alıcı buldu.


Borsada, "Flamura-85", "Dropia", "Gelibolu", "Pehlivan" ve "Rumeli" çeşidi ekmeklik buğdayın satıldığı borsada diğer ürünlerde işlemler şöyle gerçekleşti:

Ürün En yüksek En düşük
Buğday 1,0130,944
Süt kuzusu22,39020,750
Koyun12,90010,000
Düve15,70012,200
İnek13,1208,720
Dana17,31012,200

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş