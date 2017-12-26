Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,026 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,026 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde buğdayın kilogramı en düşük 0,967, en yüksek 1,026 liradan alıcı buldu.


Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşük En yüksek
Buğday 0,9671,026
Ayçiçek1,954 1,962
Dana 12,7018,63
İnek 7,2414,02
Düve 11,8016,89
Koyun 9,2013,50
Kuzu 16,8020,77
Süt kuzusu18,64 20,00
Toklu 11,0015,09

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