Edirne Ticaret Borsası
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,026 liradan satıldı.
Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,026 liradan satıldı.
Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde buğdayın kilogramı en düşük 0,967, en yüksek 1,026 liradan alıcı buldu.
Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:
|Ürün
|En düşük
|En yüksek
|Buğday
|0,967
|1,026
|Ayçiçek
|1,954
|1,962
|Dana
|12,70
|18,63
|İnek
|7,24
|14,02
|Düve
|11,80
|16,89
|Koyun
|9,20
|13,50
|Kuzu
|16,80
|20,77
|Süt kuzusu
|18,64
|20,00
|Toklu
|11,00
|15,09