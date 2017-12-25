Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,026 liradan satıldı.





Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde buğdayın kilogramı en düşük 0,967, en yüksek 1,026 liradan alıcı buldu.





Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:





Ürün En düşük En yüksek Buğday 0,967 1,026 Ayçiçek 1,954 1,962 Dana 13,38 15,74 İnek 7,240 7,740 Düve 11,84 12,49 Süt kuzusu 18,82 19,27