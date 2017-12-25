Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,026 liradan satıldı.

Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda Anadolu kırmızı sert buğdayın kilogramı en yüksek 1,026 liradan satıldı.


Salon satışlarında gerçekleşen işlemlerde buğdayın kilogramı en düşük 0,967, en yüksek 1,026 liradan alıcı buldu.


Borsada işlemler şöyle gerçekleşti:

ÜrünEn düşük En yüksek
Buğday 0,967 1,026
Ayçiçek 1,954 1,962
Dana 13,38 15,74
İnek 7,240 7,740
Düve 11,84 12,49
Süt kuzusu 18,82 19,27

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