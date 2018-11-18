Edirne Ticaret Bakanı Pekcan Türkiye Avrupa'nın En Modern Gümrük Kapılarına Sahip

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip olduğunu ifade ederek, Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz. Tek durak sistemine gidiyoruz, diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak bu tek durak sistemine, tek pencere sistemindeki evrak sayısını azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere karayoluyla Edirne'ye geldi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda Edirne Valisi Ekrem Canalp ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Pekcan, Kapıkule VIP salonda Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi aldı. Toplantıya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. Brifingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Pekcan, Türkiye'nin Avrupa'daki en modern sınır kapılarına sahip ülke olduğunu söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'nda hafta sonları oluşa TIR kuyruklarına çözüm bulmaya gayret ettiklerini ancak kuyrukların Cuma günleri İstanbul'daki gümrüklemeden kaynaklandığını kaydeden Pekcan, Kapıkule'de yaklaşık 10 kilometreye yakın kuyruk var. Ancak Cumartesi, pazar ve pazartesiye sarkıyor kuyruklar. Haftaiçi sıfır kuyruk, bu da genelde İstanbul çıkışlı ihracat işlemlerinin Çarşamba ve Cuma günü yapılmış olmasından kaynaklanıyor. Ama tabi sürdürülebilir değil ve kirliliği de neden oluyor. Orada koşullar çok uygun değil. TIR parkının kapasitesinin arttırılmasını konuştuk. Gümrük içerisinde akaryakıt istasyonu sayısının arttırılmasını konuştuk. Yarın Bulgaristan'a ziyaretimiz olacak, Bulgar gümrüğündeki 8 peronun 10'a çıkarılması ve daha verimli çalışılması ile ilgili neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Burada yenilikler yapıyoruz esasında Türkiye Avrupa'nın en modern gümrük kapılarına sahip. Bunu her aşamada kendileri de zaten söylüyorlar. Gümrük kapılarımızda modernleşme ve dijitalleşmeye gidiyoruz. Tek durak sistemine gidiyoruz, diğer bakanlıklarla da müşterek çalışma yaparak bu tek durak sistemine, tek pencere sistemindeki evrak sayısını azaltılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın yoğunluğunu azaltmak için veteriner ve laboratuar sistemlerini Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırmak istediklerini dile getiren Bakan Ruhsar Pekcan, AB tarafından izin alınabilirse veteriner kontrol sistemini ve laboratuar sistemini Hamzabeyli Sınır Kapısı'na kaydırarak yoğunluğu azaltabiliriz. Çünkü AB sadece Kapıkule'ye izin vermiş durumda. Buradaki yoğunluğu o tarafa kaydırabiliriz diye düşünüyoruz. X-Ray kapasitesini 2'den 4'e çıkardık. Modernleşme ve teknolojide ki bütün gerekli yatırımları yapıyoruz. Eleman sayısını 868'e çıkardık, eleman açığımız yok diye belirtiyor arkadaşlarımız. Bu kuyrukları nasıl yok edebiliriz diye çalışıyoruz ama biz ne kadar çalışsak, Cuma günü olan gümrüklemeden dolayı biraz zaman alacağa benziyor. Gene de yok etmeye çalışıyoruz şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda X-ray taraması ve free shopları gezerek Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Yaman Ocak'tan bilgi aldı. Bakan Ruhsar Pekcan ve beraberindekiler daha sonra Pazar günleri köylü kadınların ürünlerini sattığı 'emek pazarına' geçti. Burada satış yapan kadınlarla sohbet eden Bakan Pekcan, bir köylü kadın ile birlikte gözleme pişirdi. Yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Pekcan, tezgahları gezerek satış yapan kadınlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret eden Bakan Pekcan, Selimiye Camii'ni ve Edirne Ticaret Borsası canlı hayvan satış borsasını gezdi. Bakan Pekcan ardından Edirne Ticaret Odası'na geçerek Trakya Bölgesi İştişare toplantısına katıldı.