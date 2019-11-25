Edirne telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan cezayirli tutuklandı
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Edirne telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan cezayirli tutuklandı

Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandıEdirne'de cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

25.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:25
Edirne telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan cezayirli tutuklandı

Telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayirli tutuklandı

'de cep telefonu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Cezayir uyruklu B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ndeki çay ocağına giren Cezayirli B.A., o sırada serviste olan işletmecinin cep telefonunu cebine koyduktan sonra hızlıca çıkıp, gitti. İşletmeci döndüğünde cep telefonunu bulamayınca güvenlik kamerasına baktı. Görüntülerde bir kişinin telefonunu aldığını gören işletmeci, polisi aradı. Polisler, görüntülerden, şüphelinin Cezayir uyruklu B.A olduğunu tespit etti. B.A. çarşıda dolaştığı sırada yakalanarak, gözaltına alındı. B.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. Telefon ise sahibine iade edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Edirne telefon çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan cezayirli tutuklandı
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