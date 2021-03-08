Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hoparlörlerden "Kadın Demek" şarkısı yankılandı
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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hoparlörlerden "Kadın Demek" şarkısı yankılandı

08.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.03.2021 11:46
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hoparlörlerden

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan "Kadın Demek" şarkısı, kent anons sistemi hoparlörlerinden Trakyalı kadınlar için çalındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırlanan "Kadın Demek" şarkısı, kent anons sistemi hoparlörlerinden Trakyalı kadınlar için çalındı.

Sözleri Dr. Hüseyin Balkancı, müziği Yücel Arzen tarafından hazırlanan "Kadın Demek" şarkısı kent anons sistemi aracılığıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yanı sıra ilçelerde de yankılandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gerçekleştirilen etkinlik gün boyu devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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