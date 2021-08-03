Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 2 milyon 119 bin 191 doz Kovid-19 aşısı uygulandı
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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 2 milyon 119 bin 191 doz Kovid-19 aşısı uygulandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 2 milyon 119 bin 191 doz Kovid-19 aşısı uygulandı
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede gerçekleştirilen aşılama çalışmaları kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde toplam 2 milyon 119 bin 191 doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadelede gerçekleştirilen aşılama çalışmaları kapsamında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde toplam 2 milyon 119 bin 191 doz aşı yapıldı.

Trakya'da sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, birinci, ikinci ve üçüncü doz aşılarını oluyor.

Aşılama çalışmalarının başlamasından bugüne kadar Kırklareli'nde 456 bin 852, Edirne'de 537 bin 835 ve Tekirdağ'da 1 milyon 124 bin 504 olmak üzere Trakya'da 2 milyon 119 bin 191 doz aşı yapıldı.

En az bir doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfusa göre aşılama oranı Kırklareli ve Edirne'de yüzde 80, Tekirdağ'da yüzde 75,3 olarak açıklandı.

Hedef nüfusa oranla, Türkiye geneli en çok aşı yapılan iller arasında Kırklareli 3'üncü, Edirne 4'üncü ve Tekirdağ 9'uncu sırada yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde 2 milyon 119 bin 191 doz Kovid-19 aşısı uygulandı - Haberler
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