Edirne Tava Ciğerine Yörex'te İlgi

Antalya'da bu yıl 8. düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), vatandaşlar Edirne tava ciğer standına ilgi gösterdi.



YÖREX'in açılışı dolayısıyla ANFAŞ Antalya Fuar Merkezinde törenin ardından vatandaşlar stantları ziyaret etti. Vatandaşlara tava ciğer de ikram edildi.



Antalyalı vatandaşlardan Şeyda Kolancı, yaptığı açıklamada, uzun süredir hakiki tava ciğer yemek istediğini ancak Edirne'ye gelmeye fırsat bulamadığını söyledi.



Fuarda doya doya tava ciğer yediğini ifade eden Kolancı, "Tava ciğerin adı da tadı da dillere destan. Uzun süredir bu nedenle Edirne'ye gelmek istiyoruz ancak gelemiyoruz. Tava ciğeri burada yedik ve eşimle birlikte en kısa sürede Edirne'ye gelmeyi düşünüyoruz." dedi.



Vahit Kolancı da Edirne ciğerinin Antalya'ya ayağına kadar geldiğini ve seve seve tükettiklerini ifade etti.



Tava ciğer ustası Kemal İmrak da vatandaşların YÖREX'e bu yıl daha fazla ilgi gösterdiğini belirtti. Üç yıldır fuara katıldığını anlatan İmrak, "Burada yaptığımız tanıtım sonucunda kentimize birçok turist çekiyoruz. Bu fuarların sonucunu ilerleyen zamanlarda alıyoruz. Bizlere destek olanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.