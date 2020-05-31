Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?
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Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?

Yerli ve yabancı turistleri lezzeti ile Edirne'ye çeken tava ciğerini, evinizde de yapabilirsiniz. İşte ev yapımı Edirne tava ciğer tarifi!

Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?
31.05.2020 16:45 | Son Güncelleme: 31.05.2020 16:48

Edirne usulü tava ciğeri evinizde yaparak ailenize ve misafirlerinize özel bir lezzet tattırabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler. Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?

GEREKLİ MALZEMELER

500 gr dana ciğer

Sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı un

Edirne tava ciğer evde nasıl yapılır?

YAPILIŞI

Edirne usulü tava ciğeri, kendine özgü olmasını sağlayan şey yaprak gibi görüntüsüdür. Bu görünümü elde etmek için öncelikle ciğerin sinirlerini ayıklayın. Ayıkladığınız ciğerleri döner gibi yaprak biçiminde ince ince dilimleyin. Dilimlenmiş ciğerleri bol su ile yıkayın. Ciğerleri tuz ile harmanlayın. Derin bir tencereye bol miktarda sıvı yağ ilave edip kızdırın. Ciğerleri tencereye almadan önce una bulayın. Ciğerlerin üzerindeki fazla unu silkeledikten sonra tel süzgeçle tencereye alın. Ciğerleri porsiyon porsiyon yağda tel süzgecin içinde kızartın. Afiyet olsun.

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