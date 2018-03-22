Edirne Tartıştığı Ablasını Öldürüp, İntihar Etti

Tartıştığı ablasını öldürüp, intihar etti

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Babalan Köyü'nde yaşayan Birol Beykoz(45), hemşire ablası Filiz Bolkan'ı(49), av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Uzunköprü'nün Balaban Köyü'nde işsiz olan ve engelli olduğu belirtilen bir ablası Nergiz Beykoz ile yaşayan Birol Beykoz, iddiaya göre ailelerinden kalan evin tadilatı ile ilgili Kuşadası Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan ablası Filiz Bolkan'ın köye çağırdı. Yıllık izne ayrılan 2 çocuk annesi Bolkan, geldiği köyde ağabeyi Birol Beykoz ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında evde bulunan av tüfeğini alan Beykoz, ablasının başına 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından dayısı Selahattin Balcı'yı telefonla arayarak, "Ablamı öldürdüm" dedi ve aynı tüfekle kalbine ateş açarak intihar etti.

Komşuları, silah sesleri duyması üzerine girdikleri evde abla ile kardeşi yerde kanlar içinde yattıklarını görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Köye gelen sağlık ekipleri Filiz Bolkan ile Birol Beykoz'un öldüğünü belirledi. Jandarma ve savcının incelemesini ardından 2 kişinin cesetleri otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'İNTİHAR ETMEDEN BENİ ARADI HELALİK İSTEDİ'

Birol Beykoz'un ablasını öldürdükten sonra telefonla aradığı dayısı Selahattin Balcı, iki kardeşin çok iyi anlaştıklarını belirterek, "Birol beni cep telefonumda arayarak, 'ablamı vurdum, hakkınızı helal edin' dedi. Hiç beklemiyordum. Bunu nasıl yaptı bilmiyorum, çok şaşkınım. Aralarında hiç sorun yoktu. Ablası ile birlikte babadan kalma eski evi tadilat ediyorlardı. Çok şaşkınız" dedi.