Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'tan satış ve kesim alanlarında kurallara uyulması çağrısı
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Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'tan satış ve kesim alanlarında kurallara uyulması çağrısı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Bayazıt'tan satış ve kesim alanlarında kurallara uyulması çağrısı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kurban satış ve kesim yerlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, kurban satış ve kesim yerlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini bildirdi.

Bayazıt yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı sebebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu bu dönemde insan ve hayvan sağlığını tehdit edebilecek olumsuzlukların önlenmesi amacıyla bir takım tedbirler alındığını belirtti.

Edirne Valiliği Kurban Komisyonunca belirlenen satış ve kesim alanlarının veteriner hekimlerince denetlendiğini ifade eden Bayazıt, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız bu satış yerlerinden kurbanlık hayvanlarını alabilir ve izinli kesim yerlerinde kestirebilirler. Bakanlığımızın, hayvan bilgi ve hareketlerini düzenleyen TÜRKVET sisteminde kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfasından veya "HaySag" isimli mobil uygulamadan sorgulanabilmektedir. Satın alınacak kurbanlık hayvanlarla ilgili bilgilere vatandaşlarımız bu şekilde ulaşabilirler.

Bakanlığımız Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanan kurbanlık hayvanlar ve kurban satış ve kesim yerlerinde alınması gereken Kovid-19 tedbirleri ile ilgili afiş ve broşürlerin kurban kesim ve satış yerlerine dağıtımı yapılmıştır.

Kovid-19 nedeniyle kurban satış ve kesim yerlerinde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmalıdır. Vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan seçerken seçilen hayvanın, gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmeleri, ülkemiz hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanları kurbanlık olarak tercih etmeleri çok önemlidir.

Kurbanlık olarak satılmak amacıyla getirilen kurbanlık hayvanların, aşılı ve kulaklarında küpelerinin bulunması, büyükbaş hayvanlar için hayvan pasaportu belgesinin, küçükbaş hayvanlar için ise hayvan nakil beyannamesinin bulunması gerekmektedir."

Bayazıt açıklamasında, "Kurban Bayramı süresince ve sonrasında oluşan atıkların da çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, et ve deri dahil tüm yan ürünlerin zayi edilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. Tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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