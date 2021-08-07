Edirne tarihi tren garında ışık ve ses gösterisi sunuldu
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Edirne tarihi tren garında ışık ve ses gösterisi sunuldu

Edirne tarihi tren garında ışık ve ses gösterisi sunuldu
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Bulgaristan Harmanlı Belediyesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nce (ETTDER) yürütülen "Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması" projesi kapsamında Edirne tarihi tren garında ışık ve ses gösterisi yapıldı.

Bulgaristan Harmanlı Belediyesi ile Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nce (ETTDER) yürütülen "Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması" projesi kapsamında Edirne tarihi tren garında ışık ve ses gösterisi yapıldı.

INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2014-2020 kapsamında yer alan projenin Trakya Üniversitesi Karaağaç Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğinde tarihi tren garı binasının giriş kapısına mapping adını verdikleri bir konseptle yansıtılan ışıklar, güzel görüntüler oluşturdu.

ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu, gazetecilere, proje kapsamında Bulgaristan ve Edirne'de etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Proje kapsamında Harmanlı kentinde bulunan Osmanlı eseri Siyavuş Paşa Köprüsü'nün restore edildiğini anlatan Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Edirne'de de mapping gösterisi sunacağımız teknik ekipman satın aldık. Projemizin final etkinliği olarak Edirne'mizin 4 tarihi turistik mekanında video mapping gösterileri yapıyoruz. Tarihi tren garının ana kapısında Karaağaç Tren İstasyonu'nun tarihsel kimliğine uygun olacak şekilde tasarım gerçekleştirildi ve bunun ardından video olarak oynatıldı. Büyük bir ekip çalışma yaptı. Bununla birlikte Edirne'de turistlere sunacağımız ışık gösterilerinin yolunu açmış olduk. Turizm açısından bu faaliyetler çok önemli."

Bacıoğlu, etkinliğin 2. Bayezid Külliyesi Müzesi, Selimiye Camisi ve Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde de düzenleneceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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