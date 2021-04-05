Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği gelecek yılı "Edirne yılı" ilan etmeye hazırlanıyor
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Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği gelecek yılı "Edirne yılı" ilan etmeye hazırlanıyor

Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel
Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği gelecek yılı 'Edirne yılı' ilan etmeye hazırlanıyor

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), önümüzdeki yıl "2022 Edirne yılı" teması ile farklı etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyor.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER), önümüzdeki yıl "2022 Edirne yılı" teması ile farklı etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyor.

ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Bacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada 2022 yılını simgeleştirerek Edirne'yi etkili bir şekilde tanıtmak istediklerini belirtti.

2022 Edirne Yılı temasıyla yıl içerisinde en az 22 konuyu içeren kültür, sanat ve spor etkinliği yapılmasını hedeflediklerini ifade eden Bacıoğlu, şunları kaydetti:

"Belirlediğimiz etkinliklerin yanı sıra, etkinliklerin bir kısmını da yapılacak olan ilk işbirliği toplantısında Edirneli paydaşlarımız ile belirleyeceğiz. Her türlü görüş, katkı ve gönüllü çalışmaya açığız. 2022 yılı için Edirne'nin kimliğine değer katan İlhan Koman'ın ölüm ve doğum yıldönümünde etkinlikler, Edirne tarihi şehir maratonu, konserler, kurtuluş günü etkinliği, Edirne Savaşı (Battle of Adrianople) temalı gösteriler, gastronomi etkinlikleri, yarışmalar, sempozyumlar ve benzeri etkinlikler düşünülmektedir. Tüm bu etkinliklerin planlaması ve takvimi Edirne'deki resmi, sivil kurumlar ve destek olmak isteyen kişilerin işbirliğinde yapıldıktan sonra, 2022 yılı öncesi bir basın toplantısı ile duyurulacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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