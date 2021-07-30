Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan "aşı kartı" önerisi Açıklaması
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Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan "aşı kartı" önerisi Açıklaması

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan 'aşı kartı' önerisi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "aşı kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede "aşı kartı" uygulamasının hayata geçirilmesi önerisinde bulundu.

Prof. Dr. Altun, Tabip Odası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz döneminde tedbirlerin gevşetilmesiyle vaka sayılarında artış yaşandığını söyledi.

Vaka sayılarının 1 Temmuz'dan itibaren 3 hafta içerisinde 3'e katlandığına dikkati çeken Altun, "Öncelikle maske kullanımıyla ilgili gevşeklikler başladı. Sonrasında yine insanların kalabalık ortamlarda bir araya gelmesi salgının artışındaki en temel etkenlerden biri." dedi.

Toplu halde bulunulan organizasyonların vaka sayılarını çok artırdığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Bizim hızlı şekilde aşılamayı tamamlamamız lazım. Aşının temel amacı bulaştırmayı, hastalığın yayılmasını önlemektir. Bu önlenemezse ağır hastalık tabloları ve fazla ölümler olacaktır. 2. doz aşıları çok hızlı bir şekilde bitirebilirsek, bu bulaşı ne kadar çabuk engelleyebilirsek ülkemiz açısından o kadar iyi olacaktır. Aşı olmayanlara yönelik kısıtlamalar getirilmesi lazım. AVM'lere girişte HES kodu bakıyorsunuz ama niye aşı karnesi sormuyorsunuz. 2 doz aşısını olmayan insanları sokmamalısınız AVM'ye. Bütün resmi dairelere girişlerde, okullarda, fabrikalarda aşı kartı uygulaması olmalı."

Altun, aşı olmanın bireysel bir tercih, özgürlük değil bir yurttaşlık meselesi olduğunu dile getirdi.

Edirne'de Saros Körfezi'ndeki turizm hareketliliğinin vaka sayılarını artırdığını aktaran Altun, özellikle Keşan ilçesinde artan vaka sayılarına karşı bireysel tedbirlerin de artırılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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