Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ailelere "12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları" tavsiyesi
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Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ailelere "12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları" tavsiyesi

Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının en etkili yöntem olduğunu belirterek, ailelere 12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, Kovid-19 salgınıyla mücadelede aşının en etkili yöntem olduğunu belirterek, ailelere 12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları tavsiyesinde bulundu.

Prof. Dr. Altun, Tabip Odası'nda düzenlenen toplantıda yüz yüze eğitimin başlamasıyla milyonlarca öğrencinin ders başı yaptığını söyledi.

Kovid-19'un etkilerinin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de sürdüğünü ifade eden Altun, Kovid-19 aşılarında yaş sınırının 12'ye kadar düştüğünü dile getirdi.

Aşılanma oranlarının hızla yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Altun, "Ailelere sesleniyorum, 12 yaşın üzerindeki çocuklarına herkes aşı yaptırsın. Bu hastalıkla mücadele etmenin tek yolu bu. Aşılanma ilk olarak bizi hastalıktan koruyor, ikincisi aşılanmaya rağmen hasta olabiliriz ancak hastalığın daha hafif tabloda geçirilmesi sağlanmış oluyor." dedi.

Altun, Dünya Sağlık Örgütünün acil kullanım onayı verdiği aşıların hepsinin ağır hastalık tablosu ve ölümleri önleyici nitelikte olduğunu, yaygın aşılanmanın sağlık kurumlarında oluşabilecek yoğunluğun da önüne geçeceğini kaydetti.

Salgın riskinin okullarda en aza indirilmesi için kurallara titizlikle uyulması gerektiğini vurgulayan Altun, sınıfların düzenli havalandırılması, maske, mesafe ve temizlik önlemlerine riayet edilmesi uyarısında bulundu.

Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ailelere '12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları' tavsiyesi
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ailelere '12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları' tavsiyesi
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ailelere '12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları' tavsiyesi
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ailelere '12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları' tavsiyesi
Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ailelere '12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları' tavsiyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun'dan ailelere "12 yaş üzerindeki çocuklarına aşı yaptırmaları" tavsiyesi - Haberler
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