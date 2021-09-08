Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun: "Aşılı olmak rehavete sek etmemeli"
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Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun: "Aşılı olmak rehavete sek etmemeli"

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun: 'Aşılı olmak rehavete sek etmemeli'
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Sağlık

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılı olmanın rehavete sek etmemesi gerektiğini, mutlaka tedbirlere azami özenin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede aşılı olmanın rehavete sek etmemesi gerektiğini, mutlaka tedbirlere azami özenin gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının etkilerinin tüm dünyada hissedilmeye devam ettiğini söyledi.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için dünya genelinde yaygın aşılanmanın gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çeken Altun, yoksul ülkelerde aşılama faaliyetlerinin yavaş ilerlediğini vurguladı.

Aşı fazlası olan ülkelerin aşıya erişmekte sıkıntı çeken ülkelere destek olması gerektiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Dünya nüfusunun yüzde 40'ına en az bir doz Kovid-19 aşısı yapılırken yoksul ülkelerdeki insanların yalnızca yüzde 1,8'ine bir doz Kovid-19 aşısı yapılabilmiştir. Aşılama çalışmaları homojen devam etmiyor. Yoksul ülkelerde yeterli aşı temin edilemediği için aşılama çok daha düşük düzeylerde devam ediyor. Oysa ki bu salgın tüm dünyayı tehdit eden bir salgın. Dolayısıyla aşı fazlası olan ülkelerin o ülkelere aşı göndermeleri ve destek olmaları gerekiyor. Dünya genelinde henüz nüfusun yüzde 27'si tam olarak aşılanmış durumda. Bu açıdan bakıldığında Delta varyantının gerektirdiği toplum bağışıklığından çok uzakta görünüyor dünya. Bakıldığında ülkemiz açısından da durum pek farklı değil."

Altun, salgınla etkin mücadelenin aşılanma ve kurallara tam uyumdan geçtiğini dile getirdi.

Aşının hastalıktan koruduğunu vurgulayan Altun, "Çocuklarımıza aşı yaptıralım, erişkinler aşılarını olsun. Bugüne kadar aşı yaptırmamışlar ya da aşı takvimini tamamlamamış insanlar mutlaka aşılarını olsunlar. Aşılı olmuş olmak bizleri rehavete sevk etmesin. O yüzden mutlaka bireysel önlemlerimizi hiç gevşetmeden sürdürmemiz gerekiyor. Aksi halde bu hastalığın kontrol altına alınması mümkün değildir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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