Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun aşılama oranının yükselmesiyle Kovid-19'un boyutunun değişeceğine dikkati çekti Açıklaması
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Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun aşılama oranının yükselmesiyle Kovid-19'un boyutunun değişeceğine dikkati çekti Açıklaması

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun aşılama oranının yükselmesiyle Kovid-19'un boyutunun değişeceğine dikkati çekti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Sağlık

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının eylül ayının sonunda bitirilmesi durumunda hastalığın toplumsal bir bulaştan küme bulaşına dönebileceğini belirtti.

Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının eylül ayının sonunda bitirilmesi durumunda hastalığın toplumsal bir bulaştan küme bulaşına dönebileceğini belirtti.

Altun, odada düzenlediği basın toplantısında, tam kapanma süreci sonrasında hastalık sayılarında ciddi düşüşler meydana geldiğini söyledi.

Beklenen aşıların gelmesiyle yapılacak hızlı bir aşılamayla bulaşın önüne geçileceğini belirten Altun, "Burada ortaya çıkacak hızlı bir aşılamanın eylül ayının sonunda bitirildiği taktirde hastalık toplumsal bir bulaş değil, küme bulaşı dediğimiz bir şekilde seyredecektir. Küçük gruplardan küçük salgınlar şeklinde seyredecektir. Çünkü artık koronavirüs hastalığının mevsimsel influenza yani grip hastalığındaki gibi hayatımızın bir parçası olduğu bir gerçek. Dolayısıyla bu gerçekle hareket etmek gerekiyor." diye konuştu.

"Mutasyonlarla aşılar yarışında yarış aşıların lehine"

Altun, günlük vaka sayısının 1200'ün altına inmesi ve bunun en az 2 hafta süreyle sabit tutulması durumunda hastalığın kontrol altına alınabilme şansının olduğunu ifade etti.

Bu süreçte aşılamanın kıymetli olduğunu aktaran Altun, "Hangi aşı olursa olsun. Bu arada varyant oluşumları da çok önemli. Çünkü virüs ne kadar kontrolsüz çoğalıyor ve hızlı bulaş oluyorsa yeni mutasyonların, varyantların ortaya çıkması o kadar etkendir. Şu anda bakıldığında dünyada kullanılan aşılarla varyantlar arasında bir yarış var. Bu yarış şu anda aşıların lehine. Ancak yeni çıkabilecek varyantlarla bu yarış hastalık lehine dönerse o zaman bütün dünya ve ülkemiz için de tehlike." dedi.

Altun, kapalı mekanlarda bulunmanın halen riskli olduğunu söyledi.

Kovid-19 başladığında açık ortamlarda bulaş olasılığının yüzde 10 ila 20'lerde olduğunun telaffuz edildiğini belirten Altun, "Fakat yapılan çalışmalar gösterdi ki açık havada, sosyal mesafenin korunabildiği alanlarda bulaş olasılığının yüzde 1-2'lerde olduğu saptandı. Bu büyük bir etken. Bir diğeri ise yazın gelmesiyle birlikte güneşin ve ultraviyole ışınlarının daha yoğunluğuyla birlikte virüsün etkinliği azalıyor. Bu ortaya kondu. Dolayısıyla bulaş olasılığı düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aşı olmanın önemine değinen Altun, şöyle sürdürdü:

"Sağlık kurumlarına ciddi hastalıkla başvuran hastaların oranında azalma oldu. Ciddi sağlık sorunlarıyla yatışlarda azalma oldu. Bunlar aşının işe yaradığını gösteriyor ancak bu oluşan koruyuculuğun ne kadar olacağını bilmiyoruz.

Muhtemelen ek doz aşılara ihtiyaç çıkacaktır. Zaman içerisinde yapılan bilimsel çalışmalar bunları bize gösterecek. Bu aşılamalar bizim yaşamımızı içerisinde yer almaya devam edecek koronavirüsle ilgili. Aynı grip aşısı yaptırdığımız gibi belirli sürelerde bu aşıları yaptırmamız gerekecek. Aksi halde bu hastalıkla başka türlü mücadele etme şansı görülmüyor. O yüzden ekim ayının sonuna kadar en geç aşılamanın ülkemizde 12 yaşa kadar bitirilmiş olması çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun aşılama oranının yükselmesiyle Kovid-19'un boyutunun değişeceğine dikkati çekti Açıklaması - Haberler
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