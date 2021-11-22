Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Altun aşı çağrısında bulundu Açıklaması

KIRKLARELİ (AA) - Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, koronavirüs hastalığının özellikle hastaneye yatışlarda sağlık ekonomisine de ciddi bir yük getirdiğini belirterek aşı çağrısını yineledi.

Altun, gazetecilere Kovid-19'la mücadelede ağır hastalık tablolarının ve ölümlerin önüne geçmenin tek çözümünün aşı olmaktan geçtiğini söyledi.

Hastalıktan korunmak isteyen bireylerin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayan Altun, "Aşı ağır hastalığı ve hastaneye yatışları önlüyor, ölümleri önlüyor. Bu çok net ortada. O nedenle bireylerin en kısa zamanda aşılarını tamamlaması ve hatırlatma dozlarını olması gerekiyor" dedi.

Altun, aşı olanların hastalığa yakalansalar dahi hafif şekilde atlattığını, aşı olmayanların ise ağır tablolarla yüz yüze kaldığına dikkati çekti.

Koronavirüsün özellikle hastaneye yatışlarda sağlık ekonomisine de ciddi bir yük getirdiğini, bunun bir geçici hastalık olmadığını anlatan Altun, "Dünyada Post Kovid klinikleri oluşturuldu. Hastalıkla ilgili kronik sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Hastalığı hafif geçiren insanlarda bile ileride bir takım ileride kronik sağlık sorunları çıkabilir. Ekonomi üzerindeki yükü bir yana, bireyin kendi sağlığı açısından çok daha önemli bu" diye konuştu.

Edirne'de koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranlarının düşük olduğunu belirten Altun hastalığın ağır seyrettiği kişilerin ya aşısız veya aşılarını tamamlamamış kişiler olduğunu belirtti.

Trakya'daki vaka durumu

Trakya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları Edirne'de düştü, Kırklareli ve Tekirdağ'da yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Ekim'de illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. Vaka sayılarının son verilere göre en çok artan 10 kent arasında Kırklareli ve Tekirdağ'ın da olduğu belirtildi.

Buna göre, Edirne'de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 198,64 iken söz konusu tarihlerde 178,54'e düştü.

Haziran başından itibaren vaka sayısı oldukça düşük seyreden Edirne'de temmuz ortalarında artış görüldü.

Son dönemin en yüksek vaka sayısına 31 Temmuz - 6 Ağustos aralığında ulaşılan kentte, vaka sayıları dalgalı seyir gösteriyor. Zaman zaman yükselen zaman zaman düşen vaka sayıları son verilere göre düşüş yönlü oldu.

Kırklareli ve Tekirdağ

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü nüfusa oranla ülke genelinde 5. sırada yer alan Kırklareli'nde vakalar son verilere göre yükseldi.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısı Kırklareli'nde 272,85 iken son verilerde 325,93 olarak açıklandı.

Tekirdağ'da ise her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 281,85 iken 313,95 yükseldi.

Trakya'da son aylardaki vaka sayısı değişimi ise şöyle: