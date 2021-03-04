Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı

04.03.2021 09:48 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:56
Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, "Çok yüksek ve yüksek riskli illerle orta ve düşük riskli iller arasında bulaşın engellenmesi için şehirler arası ulaşım sınırlandırılmalıdır.

EDİRNE Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, "Çok yüksek ve yüksek riskli illerle orta ve düşük riskli iller arasında bulaşın engellenmesi için şehirler arası ulaşım sınırlandırılmalıdır. Eğer bu illerde kapatılma olmazsa, 'çok yüksek risk' grubundaki illerden diğer illere bulaş oranı artacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile ilgili açıkladığı risk haritasında kırmızı uyarı ile 'çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Edirne'nin Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun, 'çok yüksek riskli' ve 'yüksek riskli' kategorideki illere dikkat çekti. Acil olmadıkça bu illere giriş ve çıkışların yasaklanması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Altun, aksi takdirde vaka yoğunluğunun düşük riskli illere de yansıyabileceğini öne sürdü. Altun, "Çok yüksek ve yüksek riskli illerle orta ve düşük riskli iller arasında bulaşın engellenmesi için şehirler arası ulaşım sınırlandırılmalıdır. Edirne çok riskli illerden biri. Eğer komşu illerle hareketlilik devam ederse, komşu illerdeki turuncu rengin de kırmızıya döneceği anlamına gelmektedir. Eğer ki bu illerde kapatılma olmazsa çok yüksek risk grubundaki illerden diğer illere bulaş oranı artacaktır" dedi.

'AŞI GİTMEMİŞ 120 ÜLKE VAR, BU BİR EŞİTSİZLİK'

Prof. Dr. Altun, AB'nin aşı pasaportu uygulamasına da değinerek, "Kendi ülkeleri açısından korumacı davranıyorlar. Bu hastalığın yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle ülkelerine kontrolsüz olarak insanların girmesini istemiyorlar. Aslına bakıldığında kötü bir uygulama değil. Aşı konusunda dünya ülkelerinden çok büyük bir adaletsizlik var. En son Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarına göre 120 ülkeye tek doz aşı gitmemiş bugüne kadar. Bu bir pandemi, kıtalar arası salgın. Ülkemizde illerimiz içerisinde aşılama oranlarında farklılık olmaması gerektiği gibi dünya ülkeleri açısından da böyle bir eşitsizliğin olmaması gerekiyor. Onların da aynı aşılama oranlarına gelmedikçe bu hastalıktan kurtulmaları pek mümkün görülmüyor gibi" dedi.

Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı
Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı
Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı
Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı
Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı
Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı
Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Pervin Buldan Enis Berberoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Bülent Ersoy Sedat Kapurtu Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Mesut Özil Caner Erkin Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Tabip Odası Başkanı Altun: Çok yüksek riskli iller şehirlerarası ulaşıma kapatılmalı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 10:18:12. #1.16#
title