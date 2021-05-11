EDİRNE SÜRÜCÜLER DENETLENDİ, 'E-DEVLET İZİN BELGESİ' HATIRLATILDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde denetimler sürüyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 17 günlük 'tam kapanma' sürecinde denetimler sürüyor. Polis, vatandaşları yarın saat 00.00'dan itibaren e-devlet'ten alınmayan, işletmeler tarafından yazılan çalışma izin belgelerinin geçersiz olacağı konusunda da hatırlamada bulundu.

Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 17 günlük tam kapanma sürecinde Keşan'da polisin denetimleri sürüyor. İlçe genelindeki denetimlerde polis ekipleri, araçlarıyla izin belgesi olmadan dışarı çıkanlar ile yürüyüş mesafesi dışında alışverişe gidenlere cezai işlem uyguladı. Ekipler, çeşitli işlemler için geldikleri PTT ve banka şubeleri ile ATM önlerinde bekleyenleri de anonslarla sosyal mesafe konusunda uyardı. Seyahat kısıtlaması kapsamında şehirlerarası yollarda da polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri sürüyor. Polis, vatandaşları yarın, saat 00.00'dan itibaren e-devlet'ten alınmayan, işletmeler tarafından yazılan çalışma izin belgelerinin geçersiz olacağı konusunda da hatırlatmada bulundu. Elle doldurulan izin belgelerinin yarın, saat 00.00 itibarıyla geçerliliğinin sona ereceğini hatırlatan ekipler, geçerli belgelerin e-Devlet üzerinden alınması gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı