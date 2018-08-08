Edirne Süpürgecilik, Teknolojiye Yenik Düştü Hd

Süpürgeciliğin anavatanı Edirne'de gelişen teknolojiyle birlikte mesleğin son ustası olarak 15 kişi kalırken, 50 yıldır mesleği sürdüren Hamdi Gaspar (71), "Bu iş 5 bin kişiye ekmek veriyordu. Şimdi 15 kişi kaldık. Gelişen teknolojiye yenik düştük, işlerimiz her geçen gün bitiyor" dedi.

Türkiye'nin yüzde 40 süpürge ihtiyacını karşılayan ve aynı zamanda aynalı süpürgesiyle hediyelik eşya olarak da turistlere satılıp büyük bir gelir kaynağı olan süpürgecilik mesleği, elektrikli süpürge ve plastik süpürgelerin yaygınlaşmasıyla zor günler yaşıyor. Kendilerini prangalanmış mahkumlar gibi ağaçtan oturaklara bellerinden ayaklarına kadar uzanan zincirleyerek destek alıp, süpürge imalatı yapan ustalar hakkettiklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

Otları desteler halinde ayırmaya başlayıp tel malzemeyle bağlanmasıyla şekil verilen süpürgeler son olarak elle dikilerek satışa sunulurken bazı ustular siparişlere cevap vermek için süpürgeleri makinelerle dikiyor. Edirne'de geçmişte 'süpürgeciler çarşısı' olarak 300'den fazla iş yerinin olduğu kentte şu an 15 iş yeri, Edirne Süpürgeciler Borsası'nda üretim yapıyor. Çoğunluğu emekli olan süpürgeci ustaları, maliyeti yüksek kazancı az olan mesleklerinde, saat ve süpürge başı iş bulup çalışıyor. Yaz aylarında işlerin iyi olmasından dolayı günlük 50 lira kazancı olan ustalar kışın 20-30 lira arası para kazanabiliyorlar.

'TEKNOLOJİ BİZİ BİTİRDİ'

Edirne süpürgeciler çarşısında 50 yıldır süpürgecilik yapan ve işlerinin her geçen gün kötüye gittiğini söyleyen Hamdi Gaspar (71), mesleğinin teknolojiye yenik düştüğünü söyleyerek, "İşlerimiz her geçen gün üretim ve tüketim olarak düşüyor. Hammaddenin üretimi yaptığımız süpürge üterimi düşüyor. Mesleğimiz eski yıllarda iyiydi ama bugünlerde teknoloji bizi bitirdi. Elektrikli süpürgeler bizim mesleğimizi bitirdi. Ben iş yerimi açtığımda 250-300 iş yeri vardı. Bu iş yerlerinde en az 5 kişi çalışıyordu. Bu iş 5 bin kişiye ekmek veriyordu. Şimdi 15 kişi kaldık. İşlerimiz her geçen gün bitiyor. Bu sektörde elemanda yetişmiyor. Mesleğimiz tükeniyor. Maliyeti 9 lira olan süpürgeden, 50 kuruş 1 lira para kazanıyoruz" dedi.

Edirne'de 40 yıldır baba mesleği süpürgecilik yapan ustalardan Ender Kırdagezer (53) da eleman sıkıntısı da yaşadıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu iş bizim baba mesleği. Bir ara bıraktım mesleği sonra tekrar başladım. Meslekte sorunlar çok. Hammadde bulmak zor. Eleman sorunu var. Satış sorunu var. Fiyatı ucuz kullanımı daha uzun ama asla normal süpürgeyi tutmayan, plastikten yapılma süpürgeler bizi bitirdi. Yaptığımız masraflar kurtarmıyor ama ne yapacaksın"

Kentte 25 yıldır el emeği süpürge imalatı yapan Çetin Tabakçı, (50) ise yaptığı işten az para kazandıklarını belirterek, "İşimiz zor. Kendimizi zincirle bağlayarak zor şartlarda süpürge üretimi yapıyoruz. Yeni yetişen nesil yok. Bu işi emekli olanlar yapıyor. Bende emekliyim. Burada çalışanlar hepsi emekli" dedi.

AYNALI SÜPÜRGE HEDİYELİK EŞYA OLARAK SATILIYOR

Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda hediyelik eşya satan Emin Özbostan, küçük aynalı süpürgelerin hediye eşya olarak satıldığını ifade ederek, "Bizim sattığımız genellikle küçük aynalı süpürge oluyor. Çok eski rivayetlere göre gelinler kaynanalarını temizlik yaparken görebilmek için süpürge üzerine ayna takıyormuş. Daha sonrasında süpürgeler üzerlerinde aynalı olarak imal edilmeye başladı ve günümüze kadar geldi. Gelen turistlere her boyda süpürge satışı yapıyoruz. Görenler merak ediyor, rivayetleri anlatıyoruz ve böyle satış yapıyoruz" dedi.