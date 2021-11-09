Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde yoğun bakım hemşireliği eğitimi düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde yoğun bakım hemşireliği eğitim programı düzenlendi.

Hastanenin konferans salonunda 27 Eylül - 8 Kasım tarihlerinde 10'uncu kez düzenlenen eğitim programına Edirne ve Kırklareli'nden 15 sağlık personeli katıldı.

Eğitimi tamamlayan personel için sertifika töreni düzenlendi.

Törene katılan İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinin, Sağlık Bakanlığınca "Yoğun Bakım Hemşireliği Uygulama Merkezi" olarak yetkilendirildiğini belirtti.

Yoğun bakım hemşireliğinin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Eğitim süreci boyunca eğitimlerin teorik ve uygulamalı olarak gerçekleşmesini sağlayan hastane eğitimcilerimize teşekkür ediyor, eğitimi tamamlayan personele görevinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sertifikalarını alan kursiyerlere, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu bardak da hediye edildi.

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