Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'

Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler - Haberler | Güncel

EDİRNE Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü'nce yürütülen 'Tarihi Dokunuş Sokak Sağlıklaştırması Projesi' kapsamında, 'örnek bina' olarak yapımı tamamlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği binasının açılışı gerçekleştirildi.

EDİRNE Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürlüğü'nce yürütülen 'Tarihi Dokunuş Sokak Sağlıklaştırması Projesi' kapsamında, 'örnek bina' olarak yapımı tamamlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği binasının açılışı gerçekleştirildi. Projeyle 5 sokakta 23 binanın restore edilip, tarihi dokunun canlandırılması hedeflenirken, Vali Ekrem Canalp de "İnşallah el birliğiyle Edirne'mizin tarihi dokusunu, kent estetiğini yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Tarihi dokuyla uyumlu kent estetiğinin sağlanması amacıyla Edirne Valiliği tarafından hayata geçirilen 'Tarihi Dokunuş Sokak Sağlıklaştırması Projesi'nin uygulanmasına başlandı. Örnek bina olarak yapımı tamamlanan, Hükümet Caddesi'ndeki Köylere Hizmet Götürme Birliği binasının açılışı yapıldı. Projeyle 5 sokakta 23 binanın restore edilip, tarihi dokunun canlandırılması hedefleniyor. 

'TARİHİ DOKUYLA UYUMLU KENT ESTETİĞİ KAZANDIRACAĞIZ'Binanın açılışı ve proje tanıtım etkinliğine katılan Edirne Valisi Canalp, kentin tarihi dokusunu ve estetiği yeniden inşa edeceklerini söyledi. Projenin başlamasının kent için çok önemli olduğunu belirten Canalp, "Edirne, turizmi ile en ön planda olan bir il. Kültür turizmi söz konusu olduğu zaman Türkiye'nin şampiyonluğuna oynayan bir il. Tabi bununla ilgili yapmamız gerekenler listesini önümüzde koyduğumuz zaman en önde gelen husus, tarihi dokuyu yeniden inşa edebilmek ve tarihi dokuyu yeniden ortaya çıkarabilmek. İçinde bulunduğumuz alan da şu an için bu örnek bina. Bununla beraber bu sokak, yan sokak ve valiliğin altındaki 3 sokakta, toplam 23 binayı yeniden ele alıyoruz ve yeniliyoruz. Bu 23 bina içinde 3 bina aynı zamanda tarihi olarak tescillenmiş koruma altındaki bina. Bu 3 binayı da ayrı konsept içinde restorasyon çalışmalarıyla yeniden inşa etmiş olacağız. Bu durum bize tarihi dokuyla uyumlu kent estetiği kazandıracak" dedi.

Vali Canalp, konuşmasının ardından törene katılan Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır ve Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile temsili olarak bölgedeki yapıya boya fırçasıyla ilk dokunuşu yaptı. Canalp ve protokol üyeleri, daha sona yapımı tamamlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği binasının açılış kurdelesini kesip, binayı gezdi.


Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgay Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Meral Akşener Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Sarp Akkaya Burcu Biricik
Spor Diego Ergin Ataman Yiğit Şardan Roland Garros Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Edirne sokaklarında 'Tarihi Dokunuş' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:04:23. #1.16#

title