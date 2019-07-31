EDİRNE Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurdular

Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurdular

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların boşaltılarak, içine beton molozu doldurulduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Keşan'da, Yukarı Zaferiye Mahallesi Lale Sokak'ta yaşayan ev kadını Özen Özkaya, sokak hayvanları için içerisine su ve mama doldurarak sokağa koyduğu kapların, bazı komşuları tarafından içi boşaltılarak, beton molozuyla doldurulduğunu iddia etti. Evinde kedi besleyen ve artan hava sıcaklığıyla birlikte sokak hayvanları için kapısının önüne kaplarda su ve mama koyduğunu belirten Özkaya, Bu mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor. Hayvanlara bir kap su, bir kap mama veremiyoruz. Verdiğimde hakarete uğruyorum. En sonunda pencerenin içine su koydum. Kapının önüne koyduğum su ve mamalar için 'burada olmaz' diyorlar. Kaplara önümde tekme atıyor, 'olmaz' diyor. Sebebini sorduğumda, 'ben kedi sevmem' diyor. Eğer kediye, köpeğe bakmak yasaksa, ben özür dilerim. Saklı saklı su ve mama veriyoruz. Bu komşuya zarar veriyorsa, ben özür dilerim dedi.

Özen Özkaya, komşuları olduğu için polise şikayette bulunmadığını ancak insanların sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA