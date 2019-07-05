EDİRNE 'Sokak hayvanlarına su verin' çağrısı

'Sokak hayvanlarına su verin' çağrısı

Edirne'nin Keşan ilçe Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Sorumlusu Veteriner Hekim Hasan Nural, hava sıcaklıklarının 34 dereceye kadar ulaşması nedeniyle sokak hayvanlarının suya ulaşmada zorlandığını belirterek, Sokak hayvanlarına su verin çağrısında bulundu.

Keşan Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü Geçici Hayvan Barınağı'nda bulunan köpekler, 34 dereceyi bulan hava sıcaklıklarından olumsuz etkileniyor. Hayvan barınağı çalışanları gün içerisinde hortumla yerlere su sıkarak ve içme sularını değiştirerek köpekleri sıcak havadan korumaya çalışıyor. Geçici Hayvan Barınağı Sorumlusu Veteriner Hekim Hasan Nural, sıcak havalardan sokak hayvanlarının da olumsuz etkilendiğini belirterek, Hava sıcaklıklarının artmasıyla sokakta yaşayan canlılar su bulmakta zorlanıyor. Onlara yardımcı olmak için kapılarımızın önüne bir kap su koyabiliriz. Yaşam için bizim nasıl suya ihtiyacımız varsa sokakta yaşayan canlıların da bu suya ihtiyacı var. Bizde barınakta yerlere su tutarak ve içme sularını tazeleyerek onları serinletmeye çalışıyoruz. Ayrıca gölgeliklermiz var. Yaz mevsimini rahat geçirebilmeleri için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Şehrin çeşitli bölgelerinde su ve yem odaklarımız var. Burada ihtiyaçlarını karşılıyorlar dedi.

'GÜNEŞ ÇARPMASINA MARUZ KALABİLİRLER'

Hasan Nural, sokak hayvanlarının sıcakta susuz kalmaları halinde 'güneş çarpması'na maruz kalacaklarını dile getirerek, Genelde sağlıklı olan hayvanlar kendilerini gölgeye atarlar. Hasta olan hayvan bunu yapamayabilir. Sıcak havada suya ulaşmakta zorluk çekebilirler. En büyük problem suya ulaşmak. O yüzden vatandaşlar kapılarının önüne bir kap su koyarlarsa sokak hayvanları için son derece faydalı olur dedi.

'DİĞER CANLILARIN DA YAŞAM HAKKI VAR'

İnsanların sokak hayvanlarıyla bir arada yaşamaya alışması gerektiğini ifade eden Nural, Barınağımıza gelen sokak hayvanlarını kısırlaştırıp, aşılarını yaparak, iyileştikten sonra sahiplendirmeye çalışıyoruz. Eğer sahiplendiremezsek aldığımız yere bırakma zorunluluğumuz var. Bu konuda yapabileceğimiz fazla bir şey olmuyor. Onlarla birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Bu dünya sadece insanlara ait değil. Sokakta yaşayan canlılara da ait. Diğer canlıların da yaşam hakkı var. Bu hakka herkesin saygı göstermesi gerekiyor diye konuştu.

Kaynak: DHA