Edirne Sofya'da açılan fuarda tanıtıldı
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Holiday&Spa Expo International Tourist Fair" Fuarı'nda Edirne tanıtıldı.
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Holiday&Spa Expo International Tourist Fair" Fuarı'nda Edirne tanıtıldı.
Alınan bilgiye göre, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonuyla fuarda açılan stantta ziyaretçilere Edirne ile ilgili bilgiler sundu.
Soytürk, standı ziyaret eden Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova'yı da Edirne'ye davet etti.
Fuar 15 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.