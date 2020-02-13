Edirne Sofya'da açılan fuarda tanıtıldı

13.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:06

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen "Holiday&Spa Expo International Tourist Fair" Fuarı'nda Edirne tanıtıldı.

Alınan bilgiye göre, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Kalkınma Ajansı organizasyonuyla fuarda açılan stantta ziyaretçilere Edirne ile ilgili bilgiler sundu.

Soytürk, standı ziyaret eden Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova'yı da Edirne'ye davet etti.

Fuar 15 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA