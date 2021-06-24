Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
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Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'na yurda giriş yapmak için gelen Sırbistan plakalı TIR'da, 117 kilo esrar ele geçirildi.

EDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'na yurda giriş yapmak için gelen Sırbistan plakalı TIR'da, 117 kilo esrar ele geçirildi. Kosova uyruklu TIR şoförü M.A. ile uyuşturucuları teslim alacak olan A.G., tutuklandı.

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan plakalı TIR'ın durumundan şüphelenip, X-Ray taramasına yönlendirdi. Narkotik köpekleri Teo ve Belga'nın da kullanıldığı aramada, aracın yakıt deposunda çimentoyla sarılı, 105 poşet halinde 117 kilo esrar ele geçirildi. Gümrük muhafaza ekibi, gözaltına alınan TIR şoförü M.A.'nın ifadesinden yola çıkarak uyuşturucuyu teslim alacak kişinin de A.G. olduğunu tespit etti. A.G., bir taksiyle İstanbul'a kaçmak isterken yakalanıp polis tarafından gözaltına alındı. Soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen Kosova uyruklu M.A. ile A.G., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.


Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi
Sırbistan plakalı TIR'da 117 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray

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