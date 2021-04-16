Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı
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Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Edirne sınırından Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK/KCK'lı terörist yakalandı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Edirne sınırından Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK/KCK'lı teröristin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne hudut hattından yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan bir kişi yakalandı.

Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

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