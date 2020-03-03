Edirne sınırında insan kaçakçıları: 'Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik'
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişiyi Yunanistan'a geçiren kaçakçılar artık kendilerini saklamıyor.
03.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 15:56
Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri durdurmama kararı almasının ardından binlerce kişi Yunanistan sınırına akın etti.
'Umuda yolculuğa' çıkmak isteyen göçmenlerin ilk başvurduğu insan kaçakçıları ise artık kendilerini gizlemiyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com