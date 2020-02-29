: Edirne sınırı kapatan yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor

29.02.2020 12:37 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:41

Sınırı kapatan Yunan askerleri, göçmenlere gaz bombası ile müdahale ediyor(2)

GAZDAN ETKİLENEN GÖÇMENLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yunan askerleri, Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen göçmenlere gaz bombası ile müdahalesini sürdürüyor. Askerlerin attığı goz bombasından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen etkilendi. Gazdan kaçan göçmenler zor anlar yaşarken, nefes almakta güçlük çekti.Yaşanan arbedede arada kalan çocuk ve kadınlar ağladı. Bazı çocuklar ise ailelerini kaybetti. Sınır kesiminden uzaklaşıp gazın etkisinden kurtulan göçmenler, gaz atılmasının kesilmesinin ardından yeniden tel örgülerin önüne gitti.

Kaynak: DHA

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