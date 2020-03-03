: Edirne sınıra göçmen akınında 5'inci gün

03.03.2020 22:13 | Son Güncelleme: 03.03.2020 22:15

Sınıra göçmen akınında 5'inci gün (4)

MERİÇ NEHRİ KIYISINDA HAYATA TUTUNUYORLAR

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa'ya gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. İstanbul'dan taksi, otobüs ve trenlerle Edirne'ye gelen göçmenlerin sayısı artarken Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenlerin bekleyişi devam ediyor. Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenler Doyran köyünde bekliyor. Meriç Nehri kenarında bulunan köye öğleden sonra gelen göçmenlerin sayısı artarken çok sayıda göçmen çanta ve valizleriyle bekliyor. Havanın kararması ve havanın soğumasıyla birlikte göçmenler ısınmak için ateş yakmaya başladı.

KUMANYA VE KIYAFET DAĞITILIYOR

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vatandaşlar ise Doyran'da bekleyen göçmenlere gıda yardımında bulunuyor. Belirli aralıklarla göçmenlere yiyecek ve içecek dağıtılırken, ayrıca çocuklar için kıyafet dağıtılıyor.

Kaynak: DHA

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