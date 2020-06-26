EDİRNE Sınır kapılarından koronavirüs tedbirleri artırıldı; fanlı dezenfekte ünitesi
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EDİRNE Sınır kapılarından koronavirüs tedbirleri artırıldı; fanlı dezenfekte ünitesi

Sınır kapılarından koronavirüs tedbirleri artırıldı; fanlı dezenfekte ünitesiEDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler artırılıp, fanlı dezenfekte ünitesi kuruldu.

26.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 26.06.2020 16:45

Sınır kapılarından koronavirüs tedbirleri artırıldı; fanlı dezenfekte ünitesi

EDİRNE'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule, Hamzabeyli ve Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler artırılıp, fanlı dezenfekte ünitesi kuruldu. Sınır kapısından girenlere maske ve kit verildiğini belirten Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, "Türkiye'ye giriş yapan tüm araçlara içerideki vatandaş sayısına bakılarak, maske ve dezenfektan kitini verip, gerekli bilgilerin olduğu broşürü kendilerine takdim ediyoruz" dedi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana gelişleri sürüyor. Karayoluyla gelen gurbetçilerin yoğun olarak ülkeye giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda koronavirüs nedeniyle tedbirler artırıldı. Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu aldığı kararla sınır kapısına girişte fanlı dezenfekte ünitesi kuruldu. Fanlı dezenfekte ünitesinden geçen araçlar dezenfekte edilmesinin ardından, termal ve manüel olarak ateşleri ölçülüyor. Ülkeye giriş yapanlar daha sonra Edirne Valiliği Çevre Müdürlüğü Vakfı tarafından kurulan kabinden içinde maske ve dezenfekte solüsyonu ile alınacak önlemlerin yazılı olduğu kit veriliyor. Koronavirüs tedbirleri Kapıkule Sınır Kapısı'nın yanı sıra Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarında da uygulanıyor.

Edirne Valiliği İl Pandemi Kurulu tarafından alınan kararla sınır kapılarında tedbirlerin artırıldığını belirten, Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü, Ali Eraslan, "Ülkemizin Covid-19 mücadelesi kapsamında almış olduğu tedbirler bir tanesi de Kapıkule, İpsala ve Hamzabeyli Sınır Kapılarımızda, dezenfeksiyon yapmak suretiyle araç dezenfektasyonunu sağlıyoruz. Bu kapsamda Türkiye'ye giriş yapan tüm araçlara içerideki vatandaş sayısına bakılarak, maske ve dezenfektan kitini verip, gerekli bilgilerin olduğu broşürü kendilerine takdim ediyoruz. Araç dezenfektasyon ünitemiz otomatik olarak çalışmakta ve her giren araç dış aksam bakımından dezenfekte dilmektedir. Vatandaşlarla ise, Covid-19 ile ilgili bilgi broşürleri takdim ediyoruz" dedi.

GURBETÇİLER UYGULAMADAN MEMNUN

Yaz tatilini memleketi Karaman'da geçirmek için ailesiyle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Duran Kara, alınan önlemleri çok güzel bulduğunu söyledi. Kara, "Ben Belçika'dan geliyorum geçtiğim sınır kapılarında böyle bir önlem görmedik. Çok şükür Türkiye'de bu önlemler var. Uygulamayı çok güzel buluyoruz. Bu da Türkiye'nin farkı" dedi. Almanya'dan İstanbul'a giden Abdülaziz Bulut, ise "Gerekli bir uygulama, ülkeye giriş-çıkış yapan herkesin bu şekilde kontrol edilmesi lazım. Doğru buluyorum. Vatanımıza ulaştığımız için mutluyuz. Yollar çok boştu, rahat geldik. Kimse korkmasın gelsin" diye konuştu.

EDİRNE Sınır kapılarından koronavirüs tedbirleri artırıldı; fanlı dezenfekte ünitesi

Kaynak: DHA

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