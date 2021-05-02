EDİRNE SİGARA DUMANI NEDENİYLE TARTIŞTIĞI KOMŞUSUNUN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

EDİRNE'de apartmanda sigara içme yüzünden çıkan tartışmada Gündüz Ü., komşusu Ercan Yılmaz'ı(50), binaya girişinde pencereden tencere ile üzerine kaynak su dökerek yaktı, Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz, hastanede tedavi altına alırken, polis Gündüz Ü.'yü gözaltına aldı.

EDİRNE'de apartmanda sigara içme yüzünden çıkan tartışmada Gündüz Ü., komşusu Ercan Yılmaz'ı(50), binaya girişinde pencereden tencere ile üzerine kaynak su dökerek yaktı, Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz, hastanede tedavi altına alırken, polis Gündüz Ü.'yü gözaltına aldı.

Olay, Meydan Mahallesi Su Terazisi İmaryolu Sokak üzerinde bulunan Dinler Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın birinci katındaki dairede oturan Gündüz Ü.'nün evinde içilen sigaranın dumanları, binanın havalandırma boşluğundan üst kattaki dairelere gitti. Üst kat komşularının çok sigara dumanının evlerinin içine girdiğini belirterek, Gündüz Ü.'yü daha dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ancak uyarıyı dikkate alınmaması üzerine bina sakinlerinden Ercan Yılmaz, komşusunu bir kez daha uyarınca aralarında tartışma yaşandı. Tartışma komşuların da araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Ercan Yılmaz, fırından ekmek alıp evine dönerken bina girişinin hemen üzerindeki dairede oturan Gündüz Ü., komşusunun üzerine tencerede kaynattığı kaynar suyu boşalttı. Bir anda neye uğradığını şaşıran Yılmaz'ın vücudunda yanıklar meydana geldi. Sokaktakilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı. Yılmaz, komşusunu sigara konusunda uyardığını belirterek, "Daha sonra fırına ekmek almaya gittim. Binaya girerken üzerime kaynar suyu boşalttı" dedi.

Polis, Gündüz Ü. ile kızını gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı