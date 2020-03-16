EDİRNE Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı
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Selimiye Camii, Selimiye, Türkiye, Güncel

EDİRNE Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı

Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladıDİYANET İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerde, cemaatle namaza ara verileceği duyurusunun ardından, Türkiye'nin en önemli camilerinden Selimiye Camii'nde de bu uygulamaya başlandı.

16.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 16.03.2020 20:09
EDİRNE Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı

Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı

DİYANET İşleri Başkanlığı'nın cami ve mescitlerde, cemaatle namaza ara verileceği duyurusunun ardından, Türkiye'nin en önemli camilerinden Selimiye Camii'nde de bu uygulamaya başlandı. İkindi namazı sonrası cemaate seslenen Selimiye imamı Süleyman Demiray, cemaatten Cuma namazı da dahil vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama yaparak, Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde vakit namazlarına ara verilmesini istemişti. Söz konusu duyurunun ardından Türkiye'nin önde gelen ibadet noktalarından UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde de uygulamaya başlandı. Açıklamanın hemen sonrası ikindi namazını kılmak için camiye gelen cemaate seslenen imam Süleyman Demiray, cemaatten ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarını evlerinde kılmalarını istedi.

Tek başına namaz kılmak isteyenler için camilerin yine açık olacağını ifade eden Demiray, "Cuma namazı ve vakit namazları cemaatle kılınması hususu ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir. Cuma namazını kılmayacağız yani, vakit namazlarını da cemaatle kılmayacağız. Ezan okunacak, evlerimizde namazlarımızı kılacağız. Camiye gelip, namaz kılmak isteyenler için camiler açık kalacak. Ancak, camiye gelen kardeşlerimiz vakit namazlarını kendi başlarına kılacaklar ve sonrasında kimse kimseye gönül koymayacak. Mümkün olduğu kadar birbirimize sarılmayacak, tokalaşmayacak" diye konuştu.

'KARAR DOĞRU'

Cami cemaatinden Mehmet Ali Çetin, uygulamanın doğru olduğunu ifade ederek, "Bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. İnsanın sağlığına öncelik verilmeli. Namaz evde de kılınabilir. Cemaat olarak daha fazla sevabına nail olmak için geliyoruz ama burada sağlık söz konusu olunca ister istemez normaldir diyoruz" dedi. Derviş Akduman ise sağlığın her şeyden önemli olduğunu belirterek, "Uygulamayı yerinde buluyorum. Önce sağlık olması gerekli. Sağlık olmadıktan sonra zaten namazı kılamazsın. Sağlığımızı korumak için doğru buluyorum. Ben mesela 5 vakit namaz kılıyorum. Cuma namazları çok kalabalık oluyor. Çok insan geliyor. Öncelikle sağlığımızı korumamız için güzel bir uygulama" dedi.

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EDİRNE Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı

Kaynak: DHA

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EDİRNE Selimiye'de 'cemaatsiz namaz' uygulaması başladı

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