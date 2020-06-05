EDİRNE Selimiye Camii'nde cuma namazına yoğun ilgi
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EDİRNE Selimiye Camii'nde cuma namazına yoğun ilgi

Selimiye Camii'nde cuma namazına yoğun ilgiTÜRKİYE genelinde başlayan yeni normalleşme sürecinin ikinci haftasında Edirne'de Cuma namazı, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin avlu ve bahçede çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı.

05.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 05.06.2020 17:29

Selimiye Camii'nde cuma namazına yoğun ilgi

TÜRKİYE genelinde başlayan yeni normalleşme sürecinin ikinci haftasında Edirne'de Cuma namazı, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camii'nin avlu ve bahçede çok sayıda vatandaşın katılımıyla kılındı. Cami girişinde ateş ölçümü, dezenfektan ve maske dağıtımı yapılırken, cemaat sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı.

Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinin ikinci haftasında da Edirne'de Selimiye Camii avlu ve bahçesi cemaatin akınına uğradı. Sosyal mesafe kuralına göre safların tutulduğu camiye gelen vatandaşların ilk olarak ateşleri ölçüldü. Dezenfektan ve maske dağıtımının yapıldığı cami girişinde, seccadesi olmayanlara da tek kullanımlık seccadeler verildi. Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm de camilerde yeniden toplu olarak ibadet etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşların da artık kurallarak uyarak camide ibadet ettiklerini ifade eden Üzüm, "Selimiye'de ikinci cuma namazımız. Vatandaşlarımız kurallara alışmış durumda. Vaka sayılarının da az olması bizleri mutlu ediyor. Allah'ın izniyle bu meseleyi bitirmek üzereyiz. Dikkatli olmaya devam ediyoruz. Cemaatimiz de çok duyarlı. Mutluyuz ve sevinçliyiz. Allah mutluluğumuzu daim etsin" dedi.

Öte yandan tarihi camiide cuma namazını imam Yusuf Serenli kıldırdı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cuma namazında sosyal mesafe kuralına dikkat edilirken, namaz sonra cemaat yine dikkatli şekilde camiden ayrıldı.

EDİRNE Selimiye Camii'nde cuma namazına yoğun ilgi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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