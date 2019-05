Edirne Selanik'ten, Samsun'a 1453 Kilometre Pedal Çevirecekler

Selanik'ten, Samsun'a 1453 kilometre pedal çevirecekler

Edirne'nin Keşan ilçesinde Saros Doğa ve Spor Derneği üyesi 14 bisikletli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında Yunanistan'ın Selanik şehrinden başlayarak, Samsun'a 1453 kilometre pedal çevirecek.

Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği'ne üye 14 bisikletli tarafından Mili Mücadele'nin başladığı 1919'un 100'üncü yılı anısına düzenlenen 'Ata'nın doğduğu yerden, vatanın doğduğu yere 1453 kilometre' bisiklet turuyla ilgili Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması ve sembolik tur başlangıcı yapıldı.

Dernek Başkanı Faruk Eker, bisiklet turu kapsamında 9 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu Yunanistan'ın Selanik şehrindeki konsolosluktan alacakları Türk bayrağını, 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaştıracaklarını belirterek, Bu büyük ve anlamlı projeyi hepsi Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği üyesi olan 4'ü kadın 14 kişilik bir ekip ile yapacağız. Milli mücadele halkın her kesiminin katılımı ile oldu. Bu mücadelenin kazanılmasının temel taşı olan kadınlarımız, cephede ve cephe gerisinde bir çok kahramanlıklar yarattı. 100'üncü yılın bu anlamlı projesinde kadın bisikletçilerimizle birlikte aynı milli ruhla bayrağımızı taşıyacağız. 1453 kilometre pedal çevireceğiz çünkü, 1453 yılında çağ açıp çağ kapatan bir dönemden, 1919 yılında dört bir yandan kuşatılmış Türk yurdunda bağımsızlık mücadelesine girmişiz. Nereden nereye geldiğimizin sorgulanması, halkımıza ve gelecek kuşaklara, mevcut değerlerimize ve tarihimize sıkıca sahip çıkılması gereğinin mesajını vermektir Cumhurbaşkanlığı himayesine alınan Samsun'ndaki 100'üncü yıl tören programına dahil edilmiş olmaktan da gururluyuz. Geçeceğimiz her kilometrede halkımızın desteğini her an yüreğimizde hissedeceğimizden şüpheniz olmasın dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu da, bisiklet turunu düzenleyen dernek üyelerini tebrik ederek, 1919'un 100'üncü yılında Samsun'dan doğan Cumhuriyet ateşini bütün Türkiye'ye Keşanlı bisikletçiler olarak taşıyacaksınız. Bu bizler için son derece anlamlı bir etkinlik diye konuştu.

Bisikletliler daha sonra etkinliğin sembolik olarak başlangıç turunu gerçekleştirdi.

